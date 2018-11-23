Жители Приморья недовольны тем, что на длительное время будет закрыта одна из автомобильных дорог, сообщает DEITA.RU.

По данным АО "РЖДСтрой", по согласованию с администрацией Шкотовского муниципального района Приморского края от 26.02.2019 №17-699, автомобильная дорога общего пользования, местного значения с. Романовка – гарнизон «Пристань» будет закрыта с 28 февраля 2019 г. до 20 июня 2021 г.

Как уверены местные жители, это связано с строительством угольного терминала. Закрытие этой дороги не позволит автолюбителям объезжать Смоляниново, проезд в который топит при любом сильном ливне. А объезд через Партизанск занимает более 5 часов пути.



