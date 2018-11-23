Вечером во вторник, 12 марта, и утром в среду, 13 марта, в Приморье ожидается гололедица, сообщает DEITA.RU. К такому выводу пришли приморские автолюбители, наблюдая за погодой, дорожной обстановкой и перепадами температур.

«Будьте аккуратней, очень скользко, а к вечеру — минус два», — пишут автолюбители в dps_vl125. Пользователи Instagram подтвердили, что с дорогами не все хорошо. «Готовимся к дню жестянщика?» — пишут они.

Как рассказали в Примгидромете, в среду во Владивостоке преимущественно облачно. Сохраняется вероятность небольшого снега. Температурный фон останется низким: ночью до минус 4-х градусов, днем до плюс 3-х. Усилится северо-западный ветер до 11–16 метров в секунду, порывами до 20 метров в секунду.

Екатерина Брязгунова