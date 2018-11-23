Волейболистки клуба «Приморочка» в Курске проиграли во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Высшей лиги «А» со счетом 1:3, сообщили DEITA.RU в пресс-службе команды.

В первой партии «Приморочка» переломила ход игры в середине отрезка и к концовке подошла в роли лидера, но первым на сет-бол все же вышел «ЮЗГУ-Атом» при счете 24:23. Однако сет затянулся, и наша команда вырвала победу – 27:25.

Во второй партии наоборот – хозяйки проигрывали в дебюте «5:8», но смогли одержать уверенную победу в сете – 25:16. Драматичная третья партия так же завершилась победой «студенток», которые, проигрывая «22:23», в концовке выиграли три розыгрыша подряд и вышли вперед в матче – 2:1.

Четвертый сет стал решающим. «Приморочка» шла в роли догоняющей, почти догнала хозяек в середине партии (9:10), но большее в этом матче сделать не смогла – 16:25 в сете, и 1:3 в матче.

Решающий третий матч серии пройдет во Владивостоке, дата и время будут утверждены позднее.

Главная же футбольная битва Дальнего Востока состоится 10 марта во Владивостоке на стадионе «Динамо», начало встречи в 15:00. В матче 26 тура ОЛИМП-Первенства ФНЛ «Луч» встретится со своим извечным и самым принципиальным соперником - хабаровским «СКА».

Дмитрий Санников