Решающий матч четвертьфинальной серии Высшей лиги «А» с ВК «ЮЗГУ-Атом» проведет волейбольный клуб «Приморочка» 17 марта, сообщили DEITA.RU в пресс-службе клуба.

На предварительной стадии «Приморочка» и «ЮЗГУ-Атом» играли во Владивостоке. Оба матча завершились с одинаковым счетом 3:0 в пользу приморской команды.

В плей-офф команды обменялись победами. В домашнем матче «Приморочка» одержала победу со счетом 3:0, а в Курске проиграла – 1:3.

Третий решающий матч команды проведут 17 марта в СК «Олимпиец». Начало матча в 15:00. Вход свободный на боковые секторы трибун.

Дмитрий Санников