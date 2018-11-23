Председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», общественный уполномоченный по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, Территорий опережающего развития и иных особых экономических зон Алексей Тимченко и руководитель консультационного центра содействия малому и среднему предпринимательству при Приморском региональном отделении «Деловой России» Дмитрий Боярко приняли участие в стратегической сессии АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», состоявшейся 4-5 марта в Чите, сообщает DEITA.RU. В мероприятии также приняли участие представители Агентства стратегических инициатив, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, руководства Правительства Забайкальского края, представители органов власти и бизнеса регионов Дальневосточного федерального округа.

В Приморском региональном отделении «Деловой России» сообщили, что «делороссы» региона приняли активное участие в работе ряда тематических круглых столов, выступив с докладами по актуальным проблемам развития современной региональной экономики и повышения инвестиционной привлекательности российских регионов. Так, Алексей Тимченко выступил с докладом «Оценка объектов инвестиционной инфраструктуры предпринимателями (Территории опережающего развития, Территории опережающего социально-экономического развития)», а Дмитрий Боярко сделал сообщение по теме «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов» Представители «Деловой России» из Приморского края сосредоточили внимание на проблемах реализации значимых для региона и уникальных на сегодняшний день проектов с сфере внешнеэкономической деятельности – Территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и Дальневосточного гектара, поскольку именно вопросы резидентов этих проектов зачастую показывают системные проблемы в региональной экономике. «Делороссы» отметили по итогам мероприятия, что опыт регионального отделения ведущей организации российского бизнеса в Приморье в достаточной степени востребован на уровне других регионов, что и показало мероприятие.

«Стратегическая сессия прошла в активном режиме оживленного диалога. Мы с коллегами не просто обменялись опытом и поделились собственным видением вопросов улучшения условий для развития экономики в регионах российского Дальнего Востока, но и выработали консолидированную позицию по ключевым вопросам мероприятия, таким как повышение эффективности процедур по регистрации прав собственности и постановки земельных участков на кадастровый учет, решение проблем информационной поддержки инвесторов и бизнеса, оценка консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, улучшение качества и доступности финансовой поддержки и кредитных ресурсов в регионах для бизнеса и ряду других» - отметил по итогам мероприятия Алексей Тимченко.

Представители «Деловой России» считают, что подобные форматы работы для развития межрегионального сотрудничества предпринимателей и профессиональных организаций национального бизнеса имеют большое значение, поскольку дают возможность обмениваться опытом и знакомиться представителям предпринимательского сообщества из разных регионов и позволяют вести открытый диалог бизнеса и органов региональной и федеральной власти.

«Такие вопросы как состояние регуляторной среды в регионах Дальнего Востока и необходимость развития регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов волнуют как российских, так и зарубежных предпринимателей. «Деловая Россия» в Приморском крае активно аккумулирует и анализирует правоприменительную практику в данной области, мы даже создали специальную «методичку» для резидентов Свободного порта Владивосток – своего рода «пошаговую инструкцию», по которой предприниматель может пройти весь путь от плана стать резидентом проекта до осуществления активной бизнес-модели в рамках «порто-франко». Аналогично идет работа и по территориям опережающего развития. В Чите мы поделились нашим опытом с предпринимателями Забайкалья и других дальневосточных регионов, и теперь они смогут учесть полученные данные в своей деятельности, избежав многих проблем и научившись на чужом опыте…» - подчеркнул Дмитрий Боярко.

Представители регионального отделения «Деловой России» в Приморье рассказали коллегам о том, с какими проблемами чаще всего сталкиваются резиденты ТОРов и СПВ.

«На сегодняшний день именно режимы ТОРов и Свободного порта становятся «оценочной площадкой» для анализа положения дел – именно в этих «точках» экономики наиболее чувствительно видны барьеры для развития бизнеса, в том числе зарубежных инвесторов, что мы сегодня видим в Приморском крае, где действует режим «порто-франко» и целый ряд ТОРов. От того, насколько быстро и успешно можно будет осуществить «расшивку» таких «узких мест», будет зависеть результативность и скорость развития экономики всего Дальнего Востока в целом» - отметил Алексей Тимченко.

Общественный уполномоченный по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, Территорий опережающего развития и иных особых экономических зон отметил, что на сегодняшний день эти уникальные режимы дают новые перспективы развития региона, но предприниматели нередко сталкиваются с проблемами – когда, к примеру, недавно зарегистрировавшихся резидентов ТОРов или Свободного порта начинают проверять или «атаковать» запросами различные контролирующие ведомства и органы власти, хотя бизнес-процессы еще фактически не начаты и оснований для проверок нет. Еще одна проблема – непропорциональное развитие сопутствующей инфраструктуры для ТОРов – такой как дороги, инженерные и технические сети и так далее. Также «делороссы» считают, что на уровне каждого региона российского Дальнего Востока необходимо осуществлять адресную работу с инвесторами, в том числе и с резидентами указанных проектов. Имеющиеся на уровне регионов институты развития бизнеса должны работать с каждым инвестором индивидуально, помогая ему решать насущные вопросы реализации проекта и преодолевать административные барьеры – убежден омбудсмен.

«Забайкальский край и Республика Бурятия недавно вошли в состав Дальневосточного федерального округа, и мы активно начинаем работать с бизнес-средой этих регионов. Помимо стратегической сессии удалось пообщаться с руководством края и предпринимателями Забайкалья – мы будем активно работать с коллегами и помогать им, делиться опытом и оказывать необходимую экспертную и консультативную поддержку, ведь «Деловая Россия» как ведущее профессиональное объединение российского бизнеса традиционно работает для улучшения бизнес среды и создания эффективной экономики во всех регионах нашей страны» - резюмировал Алексей Тимченко.

Екатерина Брязгунова