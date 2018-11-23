Текущую лесопожарную обстановку на территории Приморья и меры, принимаемые профильными ведомствами для предупреждения и ликвидации возгораний в лесах, обсудили депутаты Законодательного Собрания на заседании Комитета по продовольственной политике и природопользованию, сообщает DEITA.RU.

По словам заместителя начальника КГБУ «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов» Марии Чаус, в соответствии с нормативами, которые установлены федеральной нормативно-правовой базой, недоукомплектованность штата «Приморской авиабазы» сейчас составляет 283 человека.

«Сейчас самым острым вопросом, который стоит перед нами, является нехватка сил, человеческого ресурса, для тушения пожаров. Из-за недостаточного уровня финансирования из федерального бюджета наша организация испытывает потребность в работниках парашютно-десантной пожарной службы и пожарно-химических станций. Причем решить эту проблему мы не можем уже на протяжении нескольких лет», - сказала Мария Чаус.



Тем не менее ликвидировать возгорания на землях лесного фонда, как правило, удается в первые сутки: оперативность тушения пожаров здесь составляет 89 процентов. Достижению таких показателей, по мнению Марии Чаус, во многом способствовало дополнительное финансирование в размере 103 миллиона рублей, полученное из краевого бюджета в рамках реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства в Приморском крае на 2013-2021 годы». На эти средства были закуплены 40 единиц техники и 300 единиц оборудования, необходимого для борьбы с лесными пожарами.



С начала 2019 года помимо сил лесопожарных формирований на тушении пожаров удалось задействовать со стороны арендаторов более 500 человек и 100 единиц техники. С 12 марта к борьбе с пожарами подключилась авиация – в этот день были подписаны контракты на авиапатрулирование и авиатушение возгораний.



Подводя итог разговору, председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов отметил, что проблемы, которые возникают в крае с тушением пожаров на лесных землях и обеспечением дровами населения, остаются одними и теми же из года в год.

«В их числе – недостаточное финансирование "Авиалесоохраны" и "Примлеса", нехватка технических кадров в отрасли. Есть ряд причин, по которым так случилось. Одна из них – департамент лесного хозяйства работает за счет субвенций из федерального центра на исполнение переданных полномочий, поэтому не все его виды деятельности могут финансироваться из бюджета края. Но по тем вопросам, которые находятся в ведении Приморского края, лесному ведомству, считают депутаты, необходимо оказать поддержку. Поэтому мы решили обратиться к губернатору Приморья с ходатайством об увеличении финансирования и численности работников департамента лесного хозяйства и подведомственных ему организаций», - сказал Евгений Зотов.

Дмитрий Санников