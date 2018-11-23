В Приморье обнаружено четыре медведя, проживавших на содержании у местных жителей, сообщает DEITA.RU. Сотрудники регионального департамента охотничьего надзора установили, что у животных нет каких-либо разрешительных документов.

При этом, по словам директора профильного департамента Дмитрия Панкратова, медведи находились рядом с людьми слишком большой срок, чтобы теперь вернуться в дикую природу. Сейчас они могут стать угрозой для жителей населённых пунктов, расположенных рядом с лесом.

Приморский зоопарк уже заявил о своей готовности приютить мишек на своей территории, однако для их комфортного проживания учреждению требуется новый вольер площадью в один гектар, который будет оборудован горками, теремками и другими постройками для досуга постояльцев.

Все желающие могут оказать содействие в обустройстве вольера для молодых медведей, обратившись в администрацию зоопарка.

Дмитрий Шевченко