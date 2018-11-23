Предприятия Приморья с начала 2019 года добыли более 135 тысяч тонн минтая, сообщили DEITA.RU в администрации Приморского края.

По информации краевого департамента рыбного хозяйства, с начала 2019 года уже выловлено почти 170 тысяч тонн морских биоресурсов. Основной зимний промысел традиционно приходится на минтай и селедку.

«Приморские рыбаки выловили более 135 тысяч тонн минтая, что на 7,7 тысячи тонн больше уровня прошлого года. Сельди добыто почти 25 тысяч тонн», – уточнили в ведомстве.

Накануне стало известно, что доля российского минтая на рыбном рынке Америки растет с каждым годом. Минтай из России занял долю в 200 миллионов долларов на внутреннем рынке США, потому что он стоит дешевле того, что ловят рыбаки на Аляске.

Дмитрий Санников