Приморье вошло в ТОП по размеру среднего чека на 8 марта, сообщил DEITA.RU оператор фискальных данных OFD.ru

Самыми щедрыми оказались мужчины Москвы, где средний чек в сегменте общепита 8 марта составил 4140 рублей. Также в список регионов с максимальным средним чеком вошли: Санкт-Петербург (3078 руб.), Тамбовская (3065 руб.), Московская (2980 руб.) области, Забайкальский край (2920 руб.), Кировская область (2880 руб.), Бурятия (2850 руб.), Приморский край (2840 руб.) и Вологодская область (2820 руб.). Минимальный средний чек зафиксирован в Новгородской области (1258 руб.), Адыгее (1250 руб.), Кемеровской области (1230 руб.), Севастополе (1227 руб.) и Хакасии (1150 руб.).

Набор заказываемых блюд на 8 марта не отличается от непраздничных дней. Самыми популярными блюдами стали суши, как в сетах, так и по отдельности, например – Филадельфия, Калифорния, Унаги; салаты – Цезарь с курицей или креветками и Греческий; из супов посетители кафе и ресторанов выбирали Сырный, Грибной и Солянку; на горячее – пасты Карбонара, Болоньезе, с морепродуктами, медальоны и шашлыки из свинины; на десерт безусловным лидером стал Тирамису.

Михаил Грач