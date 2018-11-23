Приморский сафари-парк туристы посчитали одним из трех лучших в России, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в Москве на Международной выставке «Интурмаркет-2019».

Как оказалось, участников опроса заинтересовал парк и его обитатели: свыше 70 видов животных на территории в 16 гектаров. Людям нравится, что здесь можно увидеть волков, оленей, тигров, гималайских медведей, дальневосточных леопардов, енотовидных собак, лисиц, барсуков и многих других таежных обитателей.

Также привлекает туристов особенность прохождения маршрута и посещения: передвигается группа по особым оборудованным мостам и тропам, безо всяких заграждений и решеток.

Посетители действительно оказываются в лесу, где животные обитают в естественных условиях, и это их восхищает.

Анастасия Туркова