Работников приморского сельскохозяйственного производственного кооператива обнадежили. Долгами занялась прокуратура, сообщили DEITA.RU в ведомстве. Результаты последовали незамедлительно.

Перед 106 работниками кооператива имелась задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 2,5 млн. рублей.

Так, руководителю кооператива внесены представления с требованиями устранить нарушения. Сейчас задолженность по заработной плате погашена перед всеми работниками кооператива в полном объеме.

В отношении руководства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных выплат), ход и результаты расследования которого поставлены на контроль прокуратуры.



Михаил Грач