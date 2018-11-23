Сибирский хаски откусил руку четырехлетнему мальчику в городе Лейтоне США, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет The Daily Mail.

Малыш без присмотра играл на заднем дворе своего дома и просунул руку сквозь забор во двор соседей, у которых жили две хаски. Так как на руке у мальчика был одет носок, собаки решили, что это игрушка, и начали потрепать ее. В какой-то момент один из псов отгрыз ребенку руку вместе с несколькими сантиметрами предплечья.

Малыш был срочно госпитализирован.

Сегодня хозяева хаски пытаются сохранить жизнь домашним любимцам. Петицию о том, чтобы не усыплять собак, уже подписали около 180 тысяч человек.

Екатерина Брязгунова