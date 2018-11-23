Житель Приморья может смело отметить второй день рождения, ему сказочно повезло, когда он присел отдохнуть там, где делать этого категорически нельзя, об этом DEITA.RU сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Возвращаясь домой после работы в алкогольном опьянении, 41-летний житель Спасского района присел передохнуть возле рельсов и не заметил приближающийся к нему электропоезд, несмотря на подаваемые машинистом звуковые сигналы.

Экстренно затормозив, машинист все же не сумел избежать столкновения и задел мужчину подножкой электропоезда. Пострадавший получил закрытый перелом ребер и перелом верхней трети правого предплечья. На данный момент он госпитализирован.

Таисия Масина



