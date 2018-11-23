Первый рабочий день после праздничных выходных начнется с погодных сюрпризов, об этом DEITA.RU сообщили в Примгидромете.

Так, в понедельник, 25 февраля, в северных районах Приморья выпадет небольшой снег, за ним придет небольшой холод, температурный фон немного понизится. Минимальная температура воздуха составит −13…−21 °С, на побережье −2…−9 °С. Максимальная составит −3…+8 °С.

К середине рабочей недели в край придет настоящее тепло. Воздух может подняться аж до +10 °С на юге Приморья и до +3…+6 °С во Владивостоке.

Тем временем, по данным синоптиков, 23 февраля обещает быть солнечным и тёплым. Максимальная температура воздуха составит 0…+7 °C. В воскресенье Приморье окажется в тёплом секторе циклона, температура воздуха +1…+10 °C.

Во Владивостоке днём в субботу ожидается +1…+4 °C. В воскресенье температурный фон повысится на 2–4 градуса.



В преддверии весны, которая, судя по прогнозам, уже стоит на пороге, специалисты советуют пить сок, чтобы победить нехватку витаминов в организме. Наиболее полезным в этому случае является яблочный и апельсиновый соки, а также клюквенный морс.

Таисия Масина