Депутаты предложили ввести отсрочку по кредитам для призывников на срок прохождения ими военной службы или участия в военных сбора, сообщает DEITA.RU.

Соответствующий проект закона размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно документу в течение десяти дней с момента обращения заемщика и не поздней трех дней до убытия заемщика на военную службу по призыву или участия в военных сборах в Вооруженных силах РФ сторонами должно быть заключено дополнительное соглашение к договору потребительского кредита (займа) об отсрочке на исполнение его условий.

На сегодняшний день призыв на военную службу не относится к ситуациям форс-мажора и характеризуется, как прогнозируемое явление.

Таисия Масина