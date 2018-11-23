Во Владивостоке 8 марта образовалось несколько серьезных дорожных заторов, сообщает DEITA.RU.

Затруднено движение из-за дорожно-транспортного происшествия на Некрасовском путепроводе в сторону Второй речки.

Большой дорожный затор наблюдается в районе развязки на улице Луговой. Автомобили стоят во всех направлениях: как с улицы Светланской, так и с улицы Спортивной. Перекрыты две полосы и на выезде с "Бубльгума" на Луговую - здесь автобус притерся с внедорожником.

Печальной традицией с 28 февраля – дня открытия ТЦ «Калина Молл» стали пробки по прежде тихой и спокойной улице Калинина. Сотни автомобилистов спешат приобрести подарки в день праздника , и сейчас «столпотворение» в районе Калинина, 5 достигло своего апогея.

Накануне и вовсе две девушки не поделили дорогу возле торгового центра «Калина молл», но цивилизованно решить данный вопрос не смогли. Обе вышли из своих автомобилей и затеяли драку прямо посреди проезжей части на глазах многочисленных очевидцев. Примечательно, что рядом с одной из дерущихся стоял ребенок и наблюдал происходящее. К счастью, вовремя подоспевшие неравнодушные граждане разняли девушек.

Дмитрий Санников