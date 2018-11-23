28 февраля для жителей улицы Калинина можно назвать черным днём календаря - на Чуркине открылся новый торговый центр"Калина-молл", вместе с которым в микрорайон, создавая километровые пробки, пришли сотни автомобилей, паркующихся на газонах, обочинах и во дворах, сообщает DEITA.RU.









На первый взгляд может показаться, что объект сдавали наспех - центральный фасад здания местами недоделан, парковка около центрального входа пока закрыта, а часть объектов комплекса даже не обнесена сендвич-панелями и выглядит, как управление таксопарка советских времён.









Количество автомобилей на квадратный метр зашкаливает. Правая полоса дороги на расстоянии километра в обе стороны от "Калины" усыпана машинами настолько, что яблоку негде упасть - не помогают даже эвакуаторы, которые как конвейер забирают припаркованные авто на штрафстоянки, однако через несколько секунд свободное место тут же занимают другие машины.

Газоны внезапно стали усыпаны внедорожниками, а некоторые посетители модных бутиков заполонили придомовые территории близлежащих пятиэтажек.





При всем этом, главная многоуровневая парковка ТЦ сегодня начала свою работу. Пока - бесплатно, но, по словам охранников, через пару недель въезд на нее будет стоить около 100 рублей.





Стоит отметить, что паркинг похож на запутанный лабиринт с указателями, без которых трудно разобраться, где въезд, а где выезд. На вскидку, 70% мест оказались заняты, а выезд и вовсе не заасфальтирован, 50 метров приходится ехать по грунтовой дороге.

Ажиотаж вокруг очередного места торговли злит жителей близлежащих домов, которые думают о том, как установить шлагбаум на въезде в свою придомовую территорию и запретить парковать машины на газонах и возле клумб.

Максим Низкодубов