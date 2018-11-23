Изменения в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» рассмотрят депутаты Государственной Думы во втором чтении 14 марта, сообщает DEITA.RU.

Суть документа, который рассмотрят депутаты, заключается в новой процедуре проведения торгов государственного и муниципального имущества в электронной форме.

Как считают разработчики документа, сейчас договоры с электронными площадками заключены только 40 процентов регионов, из которых не все пользуются услугами электронных площадок.

«На уровне субъектов Российской Федерации механизм проведения продажи приватизируемого имущества в электронной форме в достаточной степени не используется», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев жестко потребовал от правительства изменить систему госзакупок - сделать ее прозрачней, ликвидировать взаимодействие только с одним поставщиком и научить государственные корпорации экономить.

Дмитрий Санников