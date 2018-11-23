Для модели, которая опубликовала свое объявление на одном из сайтов, эта «продажа» - путь к заветной мечте, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Daily Star.

При этом поступок азербайджанской модели Махбуба Мамедзаде вызвал живейшее обсуждение в социальных сетях по обе стороны Мирового океана, ведь покупателем оказался «японский политик», который, по сообщению одного из зарубежных телеграмм-каналов, уже внес определенную сумму за желанный «товар».

По словам модели, пойти на этот шаг и продать свою девственность за 2,4 миллиона евро, она решила, чтобы отблагодарить свою мать и осуществить «американскую мечту»: купить большой дом для себя и мамы, переехать в Америку и заняться развитием карьеры. А также, у себя на Родине, открыть приют для бездомных животных.

«Раньше моя мама все делала для меня, - приводит слова молодой девушки телеграм-канал Bad News, - теперь настала моя очередь. Я хочу сделать так, чтобы она гордилась мной».

Надо сказать, что мнения интернет-сообщества разделись практически поровну. Многие считают поступок девушки – достойным и поддерживают ее желание отблагодарить родителей.

«Вот молодец, - написала одна из пользователей, - позаботилась о том, чтобы обеспечить достойную жизнь родителям. Что разбрасываться? Раз уже отдать девственность, так задорого. Тем более, среди моделей это очень редкий товар».

«Хорошее знание истории дало шанс разбогатеть, продолжает разговор еще одна собеседница, - насмотрелась фильмов про гейш и решила – а что не попробовать? И угадала…»

Инна Эстрина