Продажа алкоголя во всех магазинах страны может быть остановлена, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Чиновники могут приостанавливать действие лицензии на продажу алкоголя из-за неоплаченных ритейлерами штрафов. Даже после внесения денег на счет из-за сбоев в системе казначейства ГИС ГМП штраф может отображаться как неоплаченный. Это приводит к остановке продаж спиртных напитков компании в магазинах до окончания разбирательства.

Подобные инциденты происходили уже несколько десятков раз, и сотрудники Минфина обсуждают варианты решения проблемы. Возможно, торгующим откроют доступ к необходимым для прояснения ситуации данным.

Анастасия Туркова