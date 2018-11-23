Source «Deita.ru»
Продажа алкоголя во всех магазинах страны может быть остановлена, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Чиновники могут приостанавливать действие лицензии на продажу алкоголя из-за неоплаченных ритейлерами штрафов. Даже после внесения денег на счет из-за сбоев в системе казначейства ГИС ГМП штраф может отображаться как неоплаченный. Это приводит к остановке продаж спиртных напитков компании в магазинах до окончания разбирательства.
Подобные инциденты происходили уже несколько десятков раз, и сотрудники Минфина обсуждают варианты решения проблемы. Возможно, торгующим откроют доступ к необходимым для прояснения ситуации данным.
Анастасия Туркова
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