В Приморье средняя месячная температура воздуха в марте составит минус 1–6 градусов, на северо-востоке до минус 8, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в Примгидромете, указанная температура — это среднее многолетнее значение. То есть никаких аномалий в предстоящем месяце не ожидается. Осадков в марте выпадет также около среднего многолетнего количества.





Ближайшие сутки в Приморье синоптическая ситуация существенно не изменится. Осадков не ожидается. Температурный фон останется на уровне сегодняшнего дня, до 11 градусов выше нуля.

В краевой столице во вторник, 5 марта, осадков не предвидится. Свежий южный ветер. Минимальная температура воздуха около нуля, максимальная ожидается 5–8 градусов со знаком плюс

Екатерина Брязгунова