Необычную начинку с волосами обнаружила жительница приморского города Артема в булочке из магазина "Гурман", сообщает DEITA.RU. Покупательница сняла видео, в котором можно увидеть среди ягоды и теста темный волос.

Случай не единственный: днем ранее она нашла еще один волос в пирожке с яйцом, купленном в том же магазине. Разница только в цвете найденных волос - тот был светлым.

Девушка выложила это видео с булочками в сеть как подтверждение факта нарушения.

Анастасия Туркова