Тяжелобольной ребенок умер в больнице Улан-Удэ, куда его доставили из-за внеплановой посадки в пути самолета санавиации. Рейс прибыл с большой задержкой, сообщает DEITA.RU.

Инцидент произошел 22 февраля с самолетом Ан-2 авиакомпании "Орел-Сельхозавиа", который перевозил двух пациентов из поселка городского типа Таксимо в Улан-Удэ.

На борту был девятилетний мальчик в коме и мужчина в тяжелом состоянии. По предварительным данным, у самолета не хватило топлива.

В Бурятской транспортной прокуратуре начали проверку по инциденту.

Михаил Грач