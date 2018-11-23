Роспотребнадзор выявил за неделю с 1 по 7 марта в ходе проверок на полках российских магазинов 78 партий продукции, не соответствующей предъявляемым требованиям, сообщили DEITA.RU в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре пояснили, что товары реализовывали с нарушением сроков годности, при отсутствии сведений об изготовителе, деклараций о соответствии требованиям технических регламентов Таможенного союза. Так, например, во многих субъектах РФ в обороте были выявлены меха и меховые изделия без идентификационных знаков, на упаковке рыбной продукции отсутствовала маркировка, а плодоовощную продукцию реализовывали после истечения предельно допустимого срока годности.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в 52 партиях пищевой продукции с нарушением требований встречалось мясо, птица, яйца, плодоовощная продукция, рыба, сахар, кулинарная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия. В 26 партиях непищевой продукции оказались меховые изделия, одежда, обувь, парфюмерно-косметическая продукция, а также текстильные материалы.

Дмитрий Санников