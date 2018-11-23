Жители Владивостока возмущены продажей просрочки на Второй речке, сообщает DEITA.RU.

По словам местной жительницы, около дома № 66 по улице Русской неизвестные занимаются незаконной продажей просроченного товара.

«Мой ребенок, 10 лет, принес домой печенье и радостно мне сообщил, что купил его всего за 15 рублей. Мне это показалось подозрительным, печенье оказалось просроченным уже на год. Мы поехали туда посмотреть, что за точка. Оказался, что там продают товар с просроченным сроком годности от месяца до двух-трех лет», — делится женщина в паблике revizor_vdk.

Ранее горожане неоднократно жаловались на то, что в районе Луговой на так называемой блошином рынке продается просроченный товар. Часто его покупают малоимущие и дети, которые еще не понимают разницы.

Екатерина Брязгунова