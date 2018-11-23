Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту халатных действий со стороны должностных лиц Приморского водоканала, сообщили DEITA.RU в следственном управлении СК России по Приморскому краю.

Как рассказала старший помощник руководителя управления, подполковник юстиции Аврора Римская, следственными органами возбуждено уголовное дело по факту халатных действий со стороны должностных лиц КГУП «Приморский водоканал».

По версии следствия, в период времени с 2011 по 2017 годы должностные лица КГУП "Приморский водоканал» не обеспечили должный контроль за расходованием материалов, выделяемых для строительства объектов водоснабжения, в результате чего наступили последствия в виде причинения материального ущерба.

Расследование уголовного дела продолжается, на предприятии проведены обыски, изъята документация. В рамках расследования уголовного дела будет проедено ряд экспертных исследований и другие следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств преступления и установления лиц его совершивших.

Ранее DEITA.RU проводила расследования о деятельности Примводоканала, попросив считать одну из публикаций о возможных нарушениях при строительстве очистных сооружений Владивостока официальным обращением в правоохранительные органы. Так, у горожан и редакции возникли сомнения, как и из чего сделаны эти самые очистные, до сих пор не работающие в дальневосточной столице, и сопутствующие им коммуникации. Бытует мнение, что для строительства ряда коммуникаций могли быть использованы бывшие в употреблении материалы.

Дмитрий Санников