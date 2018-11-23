Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, находясь в СИЗО «Матросская тишина» не забыл поздравить дам с Международным женским днем, сообщает DEITA.RU.

«8 Марта - это особенная дата. Можно сказать, что в этот день все женщины расцветают, искренне радуясь празднику, многочисленным поздравлениям и цветам.

Милые женщины! Я счастлив поздравить вас с прекрасным Международным женским днём 8 марта!!!

Пусть сегодня у вас будут только теплые нежные встречи, которые подарят вам много цветов и комплиментов, весеннее настроение и радость!

Пусть ваши глаза сияют счастьем. Сегодня и всегда. Цветите!», - написал Игорь Пушкарев в социальных сетях.

По версии следствия, с 2009 года по 2016 год мэр Владивостока Игорь Пушкарев приобрел строительные материалы для подведомственных администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в организациях, входящих в группу компаний «Востокцемент», которые на тот момент были подконтрольны близким родственникам главы города.

При этом строительные материалы приобретались только у компаний «Востокцемент» за счет денежных средств, получаемых из администрации города Владивостока по муниципальным контрактам. За это, по версии следствия, Игорь Пушкарев получил от генерального директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева взятку в сумме более 75 миллионов рублей.

Накануне бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев обвинил в своем пребывании в СИЗО экс-губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

Дмитрий Санников