Игорь Пушкарёв предположил, что суд нашёл у него дар предсказывать своё будущее, передает DEITA.RU.



Бывший мэр Владивостока сделал новое обращение на своей страничке в Facebook.



«Гособвинитель сказала, что ещё в 2007 году я задумал стать мэром с целью личного обогащения, аргументировав это появлением в 2007 году в компании Востокцемент нового производства, а именно - асфальта. В таком случае, надо говорить, что эта идея появилась в 2006 году, потому что год завод строили, готовили к запуску и так далее. Кроме того, делая такие заявления, гособвинение практически приписывает мне способности предвидения #вангую, ведь тогда получается: я «знал», что будут назначены внеочередные выборы мэра во Владивостоке и меня пригласят в них участвовать, а общественные организации города, политические партии и полпред поддержат мою кандидатуру. Ну это уже из области программы Прокопенко на РЕН ТВ.» – написал на своей страничке в Facebook Игорь Пушкарёв.



Также бывший мэр Владивостока поделился своими комментариями к другим обвинениям со стороны суда, касающимися строек для Саммита АТЭС, бюджета города и ущерба МУПам.

«Меня обвинили в «покушении» на деньги АТЭС. Но по факту ни МУП, ни Востокцемент в строительстве дорог к саммиту не участвовали. Я хочу обратить внимание, что когда я стал мэром, бюджет Владивостока был 4,5 млрд руб, а бюджет компании Востокцемент - 9 млрд руб. То есть, бюджет моей компании был в два раза больше бюджета города. А меня обвиняют в попытке обогащения. Я что, простил миллиардный долг, чтобы получить 143 млн? И почему других «попыток обогащения» нет, почему я нигде больше ничего не требовал, а только от родного брата?» – отметил бывший мэр.

В завершении обращения к читателям Игорь Пушкарёв предложил придумать для него новый хэштэг.

По версии следствия, с 2009 года по 2016 год мэр Владивостока Игорь Пушкарев приобрел строительные материалы для подведомственных администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в организациях, входящих в группу компаний «Востокцемент», которые на тот момент были подконтрольны близким родственникам главы города.

При этом строительные материалы приобретались только у компаний «Востокцемент» за счет денежных средств, получаемых из администрации города Владивостока по муниципальным контрактам. За это, по версии следствия, Игорь Пушкарев получил от генерального директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева взятку в сумме более 75 миллионов рублей.

Накануне бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев обвинил в своем пребывании в СИЗО экс-губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

Дмитрий Шевченко