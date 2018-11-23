Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев выразил признательность людям, которые не побоялись его публично поддержать, сообщает DEITA.RU,

«Не стану гадать, какое решение вынесет суд. Скажу только, что нарисовать ущерб или приписать взятку можно, но убедить невиновного человека в том, что он переступил закон - невозможно. Тем более что ущерб - вещь объективная, ведь это - математика, которая доказательна и достоверна. И у меня всё ещё есть надежда на то, что законы математики работают не только в школьных учебниках, но и в реальной жизни, и справедливость последует по всем законам… математики, жизни и юриспруденции», - написал Игорь Пушкарев в социальных сетях.

По версии следствия, с 2009 года по 2016 год мэр Владивостока Игорь Пушкарев приобрел строительные материалы для подведомственных администрации города МУПВ «Дороги Владивостока» в организациях, входящих в группу компаний «Востокцемент», которые на тот момент были подконтрольны близким родственникам главы города.

При этом строительные материалы приобретались только у компаний «Востокцемент» за счет денежных средств, получаемых из администрации города Владивостока по муниципальным контрактам. За это, по версии следствия, Игорь Пушкарев получил от генерального директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарева взятку в сумме более 75 миллионов рублей.

Накануне бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев обвинил в своем пребывании в СИЗО экс-губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

Дмитрий Санников