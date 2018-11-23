При обсуждении законопроекта о помощи больным диабетом член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко порекомендовал диабетикам похудеть, а его коллеги добавили, что на воплощение описанных в законопроекте мер нет денег, сообщает DEITA.RU. Россияне продолжают высказывать свое мнение по поводу его слов.

Слова чиновника о том, что многие его коллеги после похудения перестали принимать инсулин и вылечили диабет, были уточнены врачом-эндокринологом Юрием Потешкиным. Медик пояснил, что для лечения болезни нужны меры большие, нежели похудение. Иначе эффект будет, но кратковременный.

Увидев резонанс в сети, чиновник сказал, что его слова вырваны из контекста. Сам он предлагал гражданам иное: правильно питаться, чтобы проблемы со здоровьем стали меньше.

В ответ пользователи сети пригрозили депутаты судом и напомнили: на небольшую пенсию размером около 8 000 рублей сложно правильно питаться. А диабетиков в России немало — она входит в пятерку стран-лидеров по количеству заболевших.

«Вот точно! Грех желать, но пусть он заболеет. И худеет, и правильно питается», «При пенсии 8,5 тысячи я на препараты и тест-полоски трачу 4 тысячи. Это самый минимум за месяц, потому что те лекарства, которые действительно помогают, диабетикам не положены!», «Я бы посмотрела на него, если бы он был диабетиком», — откликнулись люди в сети, требуя разумного и справедливого отношения.

Анастасия Туркова