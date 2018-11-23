Лежащий на крыше седан ниже кладбища в районе приморского города Фокино заинтересовал проезжающих мимо автолюбителей в субботу, 9 марта, сообщает корреспондент DEITA.RU.

Водители останавливаются, чтобы помочь пострадавшим, но в автомобиле никого не оказалось





Очевидцы отмечают, что, судя по характеру повреждений, самому водителю седана было бы сложно выбраться без посторонней помощи — крыша сильно смята.

На данный момент, что произошло минувшей ночью и куда делся водитель с возможными пассажирами, неизвестно.

Яна Демина