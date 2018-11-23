Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросу создания культурно-образовательных и музейных комплексов в субъектах Российской Федерации, сообщает DEITA.RU по материалам сайта Кремля.

Так, правительству России поручено обеспечить совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти Приморского края, Калининградской и Кемеровской областей и г. Севастополя) разработку и обсуждение с представителями соответствующих культурных сообществ и экспертных организаций концепций создания и функционирования культурно-образовательных и музейных комплексов в городах Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.

Также необходимо определить объем и источники финансирования расходов на эксплуатацию создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов и расходов, связанных с деятельностью размещаемых в них организаций. Бюджетные ассигнования на эти цели планируется предусмотреть при корректировке федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также при формировании федерального бюджета в последующие годы.

Владимир Путин поручил обеспечить утверждение графика строительства и ввода в эксплуатацию культурно-образовательных и музейных комплексов, предусмотрев начало их функционирования не позднее 31 декабря 2023 года.

Президент России поручил организовать проведение в названных субъектах Российской Федерации общественных обсуждений условий взаимодействия создаваемых культурно-образовательных и музейных комплексов с региональными и муниципальными учреждениями культуры.

Дмитрий Санников