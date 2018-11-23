Президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, рассказал о ситуации с терроризмом в России, сообщает DEITA.RU.

По его словам, за 10 лет количество террористических преступлений сократилось многократно - в прошлом году их отмечено всего 9. Для сравнения, в 2008 году зафиксировано 997 случаев.

Однако радоваться полной победе преждевременно. Путин отметил, что террористы до сих пор имеют потенциал к подготовке преступлений. Как организованные группировки, так и фанатики-одиночки угрожают безопасности россиян.

Президент акцентировал, что основная борьба с терроризмом должна быть перенесена в Интернет. В этом сейчас состоит основная функция НАК - Национального антитеррористического комитета.

Василий Кучин