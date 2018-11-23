Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, сообщает DEITA.RU.

«Сегодня все мужчины спешат выразить вам свое восхищение и уважение, признаться в самых теплых чувствах, сказать искреннее спасибо своим женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, коллегам. Мы знаем, что ваша душевная щедрость поистине безгранична. Да, она дарована вам природой. Но вы, дорогие женщины, в своем отношении к работе, к близким людям стократ приумножаете этот дар», - подчеркнул Владимир Путин.

По словам главы государства, особые чувства мы, конечно же, испытываем к нашим мамам, благодарим их за заботу и безусловную к нам любовь, за понимание и прощение, спустя многие годы помним их уроки и наставления, их добрые глаза и руки. «Мы всегда в долгу перед вами. Это касается каждого из нас и в целом всего государства, которое еще многое обязано сделать - и в первую очередь для тех, кто отдает все свои силы для того, чтобы поднять детей», -сказал Владимир Путин.

«Нам, мужчинам, скажем прямо, порой непросто быть достойными вас. Но мы будем к этому стремиться и делать все, чтобы женщины чувствовали наше сильное, надежное плечо, то, что мы ценим и любим вас всегда, а не только по праздникам», - заключил Владимир Путин.

Дмитрий Санников