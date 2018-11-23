Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности, сообщает DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу Кремля.Обсуждались текущие вопросы социально-экономической внутрироссийской повестки дня. С учётом аномально высоких температур в ряде регионов Дальнего Востока речь шла также о принятии необходимых мер повышенной готовности к возможным природным пожарам и ранним паводкам.Кроме того, Сергей Лавров подробно информировал участников совещания о результатах поездки по ряду стран Персидского залива: глава МИД России посетил Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты.

Михаил Грач