Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий оказавшихся в трудной ситуации должников по ипотеке от уплаты исполнительского сбора, сообщает DEITA.RU.

Документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый закон полностью освобождает от уплаты исполнительского сбора в 7% тех граждан, которые стали участниками госпрограмм помощи заемщикам. Это в большей степени касается лиц, получивших ипотечный кредит в иностранной валюте.

Документом также установлена норма об исчислении исполнительского сбора в однократном размере — не более 7% от суммы, подлежащей взысканию с солидарных должников по ипотеке. Ранее сбор в указанном размере взыскивался с каждого должника.

Накануне президент России Владимир Путин потребовал не «накручивать» льготную ставку по ипотеке выше 6%

Дмитрий Санников