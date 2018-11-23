Президент России Владимир Путин отпустил очередную шутку, грозящую стать мемом, сообщает DEITA.RU.

В преддверии Международного женского дня по приглашению сотрудниц конной и туристической полиции Владимир Путин посетил 1-й оперативный полк полиции ГУ МВД России по городу Москве.

Подразделение это уникальное. В полку служат более 800 человек, треть из которых – женщины.

«Как у нас шутят, что нужно девушке, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие классные ребята, что они запросто выполнят все эти три пункта. Вторую и третью — точно», - сказал Владимир Путин.

Дмитрий Санников