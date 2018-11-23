Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Международного женского форума, сообщает DEITA.RU по материалам официального сайта Кремля.

Форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов» проходит сейчас в Новокузнецке. Как отметил в телеграмме Владимир Путин, государство и впредь будет создавать благоприятные условия для повышения профессиональной квалификации женщин, их личностной, творческой самореализации, уделять приоритетное внимание вопросам поддержки института семьи, материнства и детства.

Накануне стало известно, что в России изменилась ситуация с рождением первого ребенка у женщин. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, сейчас россиянки рожают первого ребенка в возрасте от 26 до 35 лет. В более раннем возрасте мамами становятся 45% всех впервые рожающих женщин.

Дмитрий Санников