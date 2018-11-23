В инстаграм-аккаунте президента - снова холивар, сообщает DEITA.RU.

Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем правления, генеральным директором публичного акционерного общества «Россети» Павлом Ливинским. Обсуждались итоги работы в осенне-зимний период, текущая деятельность и отдельные программы развития корпорации.



Однако в комментариях к посту недовольные россияне начали оскорблять президента, призывать его уйти в отставку и всячески выражать свое недовольство жизнью.

К слову, комментарии в аккаунте президента открыты - и каждый может выразить свое мнение насчет того или иного решения президента.

Василий Кучин