"Владимир Владимирович, я тут, обернитесь!" - восклицают девушки в Инстаграм-аккаунте президента, сообщает DEITA.RU.

На фотоснимке девушка с интересом смотрит на главу государства, а потенциальных невест просят обращаться в комментарии.

Однако невест там совсем немного - большинство людей "грузят" президента своими личными проблемами. Вопросы об ипотеке, законах и жалобы на жизнь заполонили комментарии поста.

В связях с президентом до сих пор некоторые подозревают гимнастку Алину Кабаеву, о чем и предупреждают охочих до сердца российского лидера девиц.

Василий Кучин