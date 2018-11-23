Новая ракета для вывода космонавтов на суборбитальную орбиту будет использовать в качестве топлива спирт, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявил Павел Пушкин, глава компании «КосмоКурс», готовящей полёты для космических туристов. По его словам, применение спирта в качестве горючего является весьма эффективной мерой для запуска ракеты.

Кроме этого, как отметил Пушкин, такой вид топлива гораздо более экологичен, чем традиционные. Вместе с тем, генеральный директор «КосмоКурс» не исключил возможные случаи злоупотребления сотрудников компании близостью к большим объёмам алкоголя: «Запойных не возьмём», заявил Пушкин.

Дмитрий Шевченко