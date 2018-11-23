Поздно вечером в полицию позвонили жители Первореченского района и сообщили о нетрезвом хулигане, который бегал по крышам припаркованных машин, сообщает DEITA.RU.

Один из автовладельцев попытался задержать дебошира, но до приезда полиции сделать этого ему не удалось.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали нарушителя, которым оказался житель одного из домов на Баляева. В результате своих действий хулиган повредил четыре автомобиля, владельцы которых обратились в полицию и потребовали наказать нарушителя, а также заставить его возместить причиненный ущерб.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов