Нетрезвому автоугонщику суд назначил 10 суток административного ареста, сообщили DEITA.RU в пресс-службе МО МВД России «Дальнегорский».

В дежурную часть отдела полиции города Дальнегорска поступило сообщение от местного жителя о том, что у него угнали автомобиль.Брат сообщившего распивал спиртные напитки с малознакомым гражданином. Затем злоумышленник похитил ключи от автомобиля Тойота Королла, стоящего около дома потерпевшего, и совершил автоугон.

Через некоторое время нарядом ППС в Дальнегорске в районе улицы Менделеева был обнаружен угнанный автомобиль со следами ДТП. Позже полицейскими был задержан 20-летний житель села Сержантово. В отделе полиции задержанный дал признательные показания, пояснив, что угнал автомобиль, чтобы покататься.

Районным судом города Дальнегорска злостному нарушителю ПДД назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. Кроме того, отделом дознания МО МВД России «Дальнегорский» возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Фигуранту могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Дмитрий Санников