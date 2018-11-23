Пьяный житель Сахалина украл букет в цветочном магазине, сообщили DEITA.RU в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Девушка-флорист одного из магазинов поселка Тымовский рассказала полицейским о том, что днем в торговую точку зашел неизвестный, схватил один из дорогостоящих букетов цветов и скрылся на автомобиле.

Спустя несколько часов после происшествия злоумышленника задержали сотрудники ДПС. Госавтоинспекторы обратили внимание на иномарку, которая «виляла» по дороге.

Совершая на дороге опасные маневры, водитель создавал реальную угрозу безопасности участников дорожного движения. О

становив автомобиль, полицейские выяснили, что водитель – 19-летний ранее судимый местный житель. Он пьян, а машина проходит по ориентировке о совершении грабежа.

Молодого человека задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Как пояснил злоумышленник, после того, как он выпил алкоголь со знакомыми, ему захотелось приобрести цветы для личных нужд. Подъехав на автомобиле к цветочному магазину, где работает потерпевшая, он попросил один из букетов. Взяв цветы, мужчина выбежал из салона, сел в свою иномарку и скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Дмитрий Санников