115 пассажиров привлечены к административной ответственности за дебош, устроенный на борту самолета, в 2018 году, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал замначальника полиции УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу Игорь Безухов.

Из 115 человек шестеро совершили уголовное деяние, в основном это хулиганство. Эти граждане появились на борту воздушного суда в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, они курили либо на своем месте, либо в туалете, а также оскорбляли людей.

За два месяца 2019 года привлечены к ответственности уже 17 человек, 10 из них были пьяны. Стоит отметить, что случаи, когда дебош устраивают трезвые пассажиры, бывают, но крайне редко. Именно поэтому для того, чтобы полностью исключить моменты дебоша на транспорте, предлагается запретить розничную продажу алкоголя в аэропортах и не только.

«Введение запрета на перевозку пассажиров в состоянии алкогольного опьянения может положительно повлиять на состояние законности в сфере безопасности полетов», — заверил Игорь Безухов.

Екатерина Брязгунова