Рак поджелудочной железы - весьма коварное заболевание, диагностика которого достаточно сложна, сообщает DEITA.RU.

Его симптомы на ранних стадиях трудно отличить от проявлений других менее опасных заболеваний.

Так, насторожить должны боли в спине или желудке, которые могут усиливаться во время приема пищи, пишет РГ.

Второй признак - отсутствие аппетита и значительное снижение веса. Еще три тревожных симптома - изменение стула, частая тошнота, пожелтение кожи и или глаз.



Заболевание, в основном, поражает людей в возрасте от 50 до 80 лет. Больше всего рискуют страдающие от ожирения, диабета и хронического панкреатита.



Таисия Масина