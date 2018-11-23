О деятельности рабочей группы по вопросу строительству детского сада в районе улицы Тихвинской DEITA.RU рассказали руководитель группы, председатель комитета Думы города Владивостока по социальной политике и делам ветеранов Людмила Таран, члены рабочей группы, заместители председателя комитета Алексей Викдоров и Станислав Примаченко.

Напомним, во Владивостоке в районе улицы Тихвинской,3 запланировано строительство нового детского сада, рассчитанного на 120 мест. Часть местных жителей поддерживает строительство. Другая часть – против, и указывает на будущую вырубку зеленых насаждений на территории.

- Зачем была создана рабочая группа? Какова главная цель ее работы?

Людмила Таран: Рабочая группа при Думе Владивостока была сформирована на базе комитета по социальной политике и делам ветеранов. Главная цель группы – собрать обращения и пожелания жителей, передать их в администрацию города Владивостока, получив затем официальные ответы .

- Какие обращения поступили в рабочую группу?

Станислав Примаченко: Самый главный вопрос: есть ли проект, о котором все говорят, так как до сих пор мы его не видели. Считаю, что это недопустимо. Второе: есть ли государственная экспертиза, о которой тоже все говорят, но ее никто из депутатов не видел. Еще один вопрос: санитарные зоны, которые нигде в документах не установлены. А ведь земельный участок довольно близко прилегает к Морскому кладбищу. В этом же районе находится завод по переработке биоотходов и госпиталь ветеранов, у которого тоже есть своя санитарная зона. А также: перинатальный центр, вертолетная площадка… Вопросов пока больше, чем ответов. Для того и была создана рабочая группа, чтобы собрать все предложения и замечания жителей, передать их в администрацию города. К сожалению, ситуация сложилась такова, что все происходит пока «кусками». Основная цель рабочей группы – саккумулировать все в одном месте, четко задать вопросы и получить точные, документально подтвержденные ответы.

- Есть ли у рабочей группы на сегодняшний момент единое мнение относительно строительства?

Людмила Таран: Каждый из членов рабочей группы задал свои вопросы городской администрации. Мнения разные: есть те, кто за строительство детского сада, есть и те, кто против. Получив и рассмотрев официальные ответы администрации Владивостока, мы остановим деятельность рабочей группы, так как наша миссия будет выполнена.

Станислав Примаченко: Особо отмечу, что рабочая группа не принимает решения: окончательное решение по строительству детского сада будет принимать администрация города. Нам, депутатам, нужно четко понимать, что соблюден закон. Сегодня позиция рабочей группы в целом – за детский сад, но с сохранением леса. Как это сделать – для этого мы и запросили все необходимые документы.

- Какие еще пожелания высказывали жители этого микрорайона?

Людмила Таран: Вопросы относительно детского сада возникли у жителей близлежаших улиц Сафонова, Никифорова и других. Только ко мне на личный прием в последние дни пришли 5 человек. Ведь в этом районе очень много проблем, не только с детским садом. Жители благодарны за то, что на них обратили внимание. До сегодняшнего дня даже и разговоров не было о водоотведении и водоснабжении, ливневых канализациях. У них нет централизованного водоснабжения: вода привозная. На уровне главы Владивостока была озвучена возможность решить проблемы не за те безумные деньги, которые предлагалось внести жителям, а подвести воду к квартирам за минимальные суммы. Кроме этого, будут установлены две водоколонки.

- Обсуждался ли вопрос нахождения будущего детского сада рядом с Морским кладбищем?

Алексей Викдоров: Этот вопрос вошел в число тех, которые мы задали администрации Владивостока. Дело в том, что генеральный план Владивостока утвержден, а санитарные зоны еще нет. Поэтому администрация должна внимательно посмотреть расположение объектов. Конечно, всех смущает такое соседство.

Обращу внимание и на то, что кто-то «раздул» проблему. Если в социальных сетях пишут, что из 800 деревьев могут выпилить все, то это неправда. Планируется убрать лишь 150 деревьев.

- Выделены ли финансовые средства на строительство детского сада?

Алексей Викдоров: По нашей информации - средства выделены из федерального бюджета. Если бы не было денег, то и вопрос строительства не поднимался бы. Необходимость детского сада в этом районе возникла еще в 2013 году, но тогда не были выделены необходимые средства. Как только они появились, то и начался рабочий процесс.

- Но если есть недовольство жителей, возможно стоит построить детский сад не конкретно в этом месте, а в другом. Например, на улице Сочинской?

Людмила Таран: Мы выступаем за то, чтобы строить детские сады в разных местах районов города. Но конкретно эти деньги выделены именно на этот объект по улице Тихвинской. В случае отказа, если их не использовать, денежные средства уйдут обратно в федеральный бюджет. Другой детский сад за эти деньги не построишь. Повторюсь: от плана строительства в 2013 году до 2019 года, в котором были выделены средства, прошло 6 лет. Детские сады должны быть в перспективе и на Можайской, и на Сочинской, но это совершенно другие деньги, другая программа и другое время строительства.

- Получены ли какие-либо ответы от городской администрации на поставленные рабочей группой вопросы?

- Да, буквально накануне нашего разговора, 12 марта, в Думу города Владивостока поступило письмо от администрации города. Хочу отметить, что ничего принципиально нового в ответах на поставленные вопросы не содержится. При этом администрация заверила, что проект строительства детского сада действительно существует, он согласован. Также отрицается то, что якобы администрация провела общественные слушания «втихаря». Официальное общественное обсуждение, согласно ответу, прошло в январе 2019 года. Все остальные мероприятия, прошедшие в Думе и администрации района – это просто встречи с жителями. В вопросе санитарных зон администрация считает, что санитарная зона не установлена, поэтому запланированное строительство находится в пределах законных норм.

В Думе города предварительно планируется рассмотреть ответы на вопросы на рабочей группе 19 марта в рамках заседания комитета по социальной политике и делам ветеранов.

Дмитрий Санников