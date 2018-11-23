Образовательное учреждение Владивостока заключило контракт на поставку тепловой энергии, горячей воды и теплоносителя с нарушением российского законодательства, об этом DEITA.RU сообщили в прокуратуре Приморского края.

Как отметили в ведомстве, в результате проверки исполнения требования законодательства в сфере закупок было выявлено, что сведения об исполнении контракта, документы о приемке заказчиком своевременно не размещались.

В связи с этим виновное лицо будет оштрафовано на 20 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова