Реклама вакансий на Дальнем Востоке замечена в Московском метрополитене, сообщает DEITA.RU.

На сегодняшний день, согласно листовке, дальневосточный регион нуждается в специалистах в сфере добычи полезных ископаемых, рыбной промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и в логистике, машиностроении, всего будет создано 134 000 рабочих мест, гласит реклама.

Тем временем местные жители лишь посмеялись над обещанными радужными перспективами: "Бред. Народ толпами валит с Дальнего Востока а они про светлое будущее" ,"Так эти плакаты в Душанбе и Ашхабаде надо вешать, вряд ли в здравом уме кто-то сюда с Москвы поедет" ,"Насмешил так насмешил, а про цены что не написали, цены на продукты, на услуги, на ЖКХ, транспортная доступность?"

Отметим, что доля правды в таких заявлениях есть - несмотря на все принимаемые меры по повышению общего уровня жизни на территории Дальнего Востока, отток населения не прекращается. В частности за девять месяцев 2018 года численность постоянного населения Приморья уменьшилась на 7,3 тысячи человек. Сокращение произошло в первую очередь за счет миграционного потока и всего лишь на 39,4 процента по причине естественной убыли.

Таисия Масина