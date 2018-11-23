Заработная плата женщин Приморского края в 1,4 меньше, чем у мужчин, сообщает DEITA.RU по материалам Приморскстата.

По оценке приморских статистиков, средний возраст безработной женщины составил 38 лет. Как отмечают эксперты Приморскстата, женщинам сложнее, чем мужчинам, найти работу, так как работодатели предпочитают заполнять свободные рабочие места мужчинами.

Особенно остра проблема трудоустройства для женщин предпенсионного возраста и имеющих маленьких детей. В 2018 году в среднем численность безработных женщин составляла 28.4 тысяч человек (половина всех безработных).

За год в государственные службы занятости населения Приморского края обратились в поисках работы 23.7 тысяч женщин, из них нашли работу – 13.6 тысяч (57% обратившихся). После сокращения численности работников или ликвидации организаций, на конец года на учете состояло 647 безработных женщин (58% всех безработных, обратившихся по данной причине).

Среди женщин, имеющих профессиональное образование, поиском работы занимались 12%, не имеющих – 4%. При этом лишь 6% опрошенных женщин трудоспособного возраста хотели бы получить новую профессию.

Накануне Россия стала лидером среди стран СНГ и Европы по количеству гендерных ограничений в области труда. Всего в России законодательно закреплено, что женщинам недоступны 456 профессий, связанных с опасными условиями труда, интенсивной физической нагрузкой и слишком большой ответственностью. Если сравнивать с консервативной Белоруссией или еще более консервативным Казахстаном, в которых женщинам запрещено выполнять 182 и 299 видов работ соответственно.

Дмитрий Санников